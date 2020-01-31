Обвинение сестрам Хачатурян переквалифицируют на самооборону: Уголовное дело будет прекращено

PanARMENIAN.Net - Генеральная прокуратура РФ обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования». Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Паршин, передает ТАСС.

«Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался утверждать обвинительное заключение, поскольку выводы следствия не основаны на совокупной и всесторонней оценке собранных доказательств и не соответствуют фактическим обстоятельствам произошедшего. В частности, Гринь указал, что следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства, - прокомментировал защитник выводы Генеральной прокуратуры. - Между тем, исходя из установленных обстоятельств и собранных доказательств, у сестер Хачатурян сформировалась защитная реакция на противоправные посягательства отца, создававшие реальную опасность для их жизни и здоровья, что позволяло им защищаться любым способом, связи с чем их действия следует расценивать как совершенные в пределах необходимой обороны, что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Как указано в постановлении Гриня, сообщила, в свою очередь, адвокат Мари Давтян, при квалификации действий обвиняемых следствием не были в полном объеме учтены выводы экспертов Сербского, из которых следует, что в день совершения преступления у Марии, Крестины и Ангелины возникло психическое расстройство и развилась защитно-оборонительная реакция на действия отца, «что ограничило их способность в полной мере осознавать фактический характер своих действий и руководить ими».

«При этом, отмечает прокуратура, выявленное у сестер Хачатурян психическое расстройство находится в прямой причинно-следственной связи с действиями Михаила Хачатуряна и расценивается как причинившее тяжкий вред здоровью», - пояснила она. По ее словам, согласно показаниям экспертов - психиатра и психолога, - все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизням и здоровью.

«В отношении моей подзащитной замгенпрокурор дополнительно отметил, что не является бесспорным и утверждение следствия об участии Крестины в причинении смерти отцу, поскольку он сделан лишь на основании ее первоначальных показаний и сестер без учета данных с камер наружного наблюдения, иных материалов дела и экспертной оценки психического состояния обвиняемых, - отметил адвокат Крестины Алексей Липцер. - В связи с этим прокуратура вернула дело для устранения допущенных нарушений закона и надлежащей оценки собранных доказательств».

В июле 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

14 июня 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В качестве мотива были приведены многолетние издевательства отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие. По данной статье им грозит до 20 лет лишения свободы.