Сопредседатели МГ ОБСЕ подтвердили приверженность принципу конфиденциальности в карабахском урегулировании

PanARMENIAN.Net - Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением по итогам встреч в Женеве.

28-30 января в Женеве Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) провели отдельные и совместную встречи с Министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и Министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Во встречах также участвовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Так, сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию помощи сторонам в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в мирном урегулировании, а также необходимости обеспечения созидательного подхода и духа компромисса в достижении справедливого и устойчивого мира.

«В ходе трехдневных интенсивных переговоров сопредседатели Минской группы и министры иностранных дел обсудили следующие пункты повестки дня: реализацию договоренностей и предложений, обсужденных в 2019 году и последующие возможные шаги для подготовки народов к миру, принципы и элементы, формирующие основу для будущего урегулирования, а также временные рамки и повестку дня для продвижения процесса урегулирования», - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что главы МИД двух стран согласились в ближайшем будущем встретиться вновь под эгидой сопредседателей.