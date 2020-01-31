Бундестаг лишил неприкосновенности занимающегося лоббингом интересов Баку депутата

PanARMENIAN.Net - Карин Штренц, депутата бундестага (парламента Германии) от Христианско-демократического союза Германии, обвинили во взяточничестве и лишили неприкосновенности из-за лоббирования интересов Азербайджана. Немецкая полиция обыскала дома и офисы подозреваемых по делу об «азербайджанском ландромате», сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

В связи с расследованием в отношении Штренц около 100 сотрудников прокуратуры, Федерального ведомства по уголовным дела и бельгийской полиции провели обыски на 16 объектах: в офисе депутата в бундестаге, ее личной квартире в Берлине, в также в жилых помещениях, офисах и адвокатских конторах в Берлине, федеральных землях Мекленбург - Передняя Померания и Бавария, а также в Бельгии.

Прокуратура Франкфурта подтвердила, что власти пытались отследить деньги, которые переводили в подставные прибалтийские компании в рамках дела, известного как «Азербайджанский ландромат».

Основными целями операции были нынешний и бывший сотрудники немецкого парламента. Их обвиняют в подкупе государственных служащих. По данным новостного портала Law360, третьим подозреваемым был гражданин Бельгии.

Согласно немецкой газете Süddeutsche Zeitung, полиция провела расследование в отношении члена парламента Карин Штренц и бывшего члена парламента Эдуарда Линтнера (Христианско-социальный союз Баварии). Их подозревают в подкупе государственных служащих.

Предполагается, что Штренц получила как минимум 22 тысячи евро за лоббирование интересов властей Азербайджана. Деньги переводили через лоббистскую фирму, которая принадлежала Линтнеру. В период, когда было совершено преступление (с 2008 по 2016 год), оба политика были членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Линтнер столкнулся с более серьезными обвинениями. Считается, что в период между 2008 и 2016 годами он получил порядка 4 миллионов евро от представителей правящей элиты Азербайджана. Они проводили миллионы через прибалтийские счета подставных компаний, зарегистрированных в Великобритании. Таким образом они пытались купить политическую поддержку на Западе.

Согласно публикации, Линтнер должен был подкупать членов ПАСЕ, чтобы они положительно оценивали выборы в Азербайджане и выступали против освобождения азербайджанских политических заключенных, что противоречило прямой миссии ПАСЕ - защищать права человека.

Личность третьего подозреваемого не раскрывают. Ему предъявили обвинения в отмывании денег. Сообщается, что это житель Бельгии. Через его юридическую фирму и банковские счета проводили платежи из Азербайджана.

В сентябре 2017 года Европарламент призвал принять более жесткие меры по борьбе с коррупцией и провести расследование на основании данных о том, что представители Азербайджана платили высокопоставленным чиновникам Евросоюза за положительные отзывы об удручающей ситуации с правами человека в республике.