В ЕС введут единый разъем для зарядки телефонов

PanARMENIAN.Net - Еврокомиссия разработает закон, обязывающий производителей мобильных устройств, продающихся в ЕС, прийти к общему стандарту зарядки мобильных устройств.

Члены Европарламента отдали 582 голоса за резолюцию и 40 голосов против, обязав Еврокомиссию разработать новые правила к июлю 2020 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

В настоящее время индустрия преимущественно использует три типа разъемов: microUSB, более современный USB-C, а также Lightning, используемый в устройствах Apple. Последние модели планшетов iPad Pro, представленные в 2018 году, используют разъем USB-C, однако телефоны и планшеты младших ценовых категорий продолжают использовать Lightning. Еврокомиссия утверждает, что единый стандарт зарядки нужен для сокращения электронных отходов, объемы которых в 2016 году составили 16.6 кг на одного жителя страны – члена ЕС.

Евросоюз предпринимал попытки ввести стандарты с 2009 года, когда на рынке, по подсчетам BBC, сосуществовало более 30 стандартов. В 2009 году Apple вместе с Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум, который предписывал производителей использовать microUSB в телефонах, выпускаемых после 2011 года. Формулировка документа позволила Apple ограничиться выпуском переходника с Lightning на microUSB. Apple настаивает, что стандартизация помешает внедрению новых функций и приведет к увеличению отходов за счет старых, несовместимых аксессуаров.