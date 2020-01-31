Рост экономической активности в Армении составил 7.8% в 2019 году
31 января 2020 - 15:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Показатель экономической активности Армении в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 7.8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом РА.
Объем промышленного производства увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Торговый оборот составил 3.2 трлн драмов, увеличившись на 8.9% в годовом исчислении. Объем строительства увеличился на 4.6%, а валовой сельхозпродукции снизился на 4.2%.
Среднемесячная зарплата в Армении в 2019 году составила 182,000 драмов, что на 5.8% больше, чем годом ранее.
Согласно госбюджету Армении, рост ВВП на 2018 год был запланирован на уровне 4.5%, на 2019 год - 5%.
Самое значимое
В результате изменений с 2020 года пенсии повысятся на 10%
Стороны обсудили текущую повестку сотрудничества и перспективы его дальнейшего развития.
Из страны было вывезено фруктового вина на сумму около 6.3 млн долларов
Всего в список добавлено 17 компаний из РФ, ОАЭ, Китая, Грузии и других стран. Из Армении туда вошли ЗАО Ереванский научно-исследовательский институт средств связи (ЕрНИИСС) и ЗАО «Маркел»
Partner news
Последние новости
Премьер РФ: Россия готова делиться прорывными технологиями с партнерами по ЕАЭС По его словам, Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль (видео) Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer
В Армении впервые выступит цирк на воде Выступление коллектива намечается на начало весенних праздников
Слова главы комиссии по ТВ и радио об угрозе безопасности Армении от российских каналов вызвали недоумение посольства Общественный мультиплекс РА включает 27 телеканалов, в том числе 3 российских