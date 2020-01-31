Рост экономической активности в Армении составил 7.8% в 2019 году

PanARMENIAN.Net - Показатель экономической активности Армении в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 7.8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом РА.

Объем промышленного производства увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Торговый оборот составил 3.2 трлн драмов, увеличившись на 8.9% в годовом исчислении. Объем строительства увеличился на 4.6%, а валовой сельхозпродукции снизился на 4.2%.

Среднемесячная зарплата в Армении в 2019 году составила 182,000 драмов, что на 5.8% больше, чем годом ранее.

Согласно госбюджету Армении, рост ВВП на 2018 год был запланирован на уровне 4.5%, на 2019 год - 5%.