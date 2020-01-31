Внешнеторговый оборот в Армении увеличился на 10.4% в 2019 году

PanARMENIAN.Net - В 2019 году внешнеторговый оборот в Армении увеличился на 10.4% до 8.1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом РА.

По сравнению с 2018 годом объемы экспорта увеличились на 9.4% до 2.6 млрд долларов, а объемы импорта - на 10.8% до 5.5 млрд долларов.

Показатель экономической активности Армении в январе-декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 7.8%.