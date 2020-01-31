Huawei окончательно отказалась от сервисов Google

Huawei окончательно отказалась от сервисов Google
31 января 2020 - 16:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Huawei не намерена возвращаться к сервисам Google. Об окончательном отказе от сервисов американской корпорации сообщил на пресс-конференции в Вене региональный менеджер Huawei Фред Ванфэй.

По словам Ванфэя, даже если США снимет ограничения с компании, она все равно будет придерживаться независимого подхода в выборе сервисов для смартфонов. Он объяснил это тем, что в случае новых политических конфликтов Huawei не хочет снова оказаться в зависимом положении, пишет Lenta.ru со ссылкой на Der Standart.

По мнению издания, это означает, что Huawei может полностью отказаться от сервисов Google в своих гаджетах. С мая 2019 года корпорация не имеет права продавать смартфоны с предустановленными программами Google Play, YouTube, Gmail и другими сервисами Google.

В декабре Huawei заявила, что намерена создать альтернативу запрещенным сервисам. В частности, корпорация договорилась с разработчиками из Индии. Корпорация намерена предложить пользователям из каждого региона, включая европейский, комплект из 100-150 приложений.

В конце 2019 года китайская корпорация объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS, которая заменит Android, выйдет в августе 2020 года. Позже представители компании выступили с опровержением, заметив, что в ближайшее время Huawei не собирается выпускать смартфоны и планшеты под управлением собственной ОС.

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