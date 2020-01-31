В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом

В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
31 января 2020 - 17:45 AMT

PanARMENIAN.Net - В России выявлены первые двое больных коронавирусом, это граждане Китая. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Они живут в Забайкалье и Тюменской области, пишет «Дождь».

В Роспотребнадзоре заявили, что больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили.

Также Голикова объявила, что Россия эвакуирует россиян из китайского Уханя и провинции Хубэй, где впервые обнаружили вирус, и ограничит пересечение границы с Монголией и авиасообщение с Китаем.

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали уже 213 человек, несколько китайских городов закрыто. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 9816. Согласно данным Национальной комиссии, заражение вирусом заподозрено более чем у 15 тысяч человек в Китае, 102 тысяч находятся на обследовании, 171 удалось вылечить.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

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