Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Армения временно приостанавливает действие безвизового режима с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook.

«С учетом эпидемической ситуации, обусловленной коронавирусом, в период с 1 февраля по 31 марта временно приостанавливается режим безвизового въезда в Армению для граждан Китая», - отметил Авинян.

Безвизовый режим между Арменией и Китаем вступил в силу 19 января . Он распространяется на туристические посещения продолжительностью 90 дней в году.

Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали уже 213 человек, несколько китайских городов закрыто. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания.