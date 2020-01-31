Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса
31 января 2020 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения временно приостанавливает действие безвизового режима с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян на своей странице в Facebook.
«С учетом эпидемической ситуации, обусловленной коронавирусом, в период с 1 февраля по 31 марта временно приостанавливается режим безвизового въезда в Армению для граждан Китая», - отметил Авинян.
Безвизовый режим между Арменией и Китаем вступил в силу 19 января . Он распространяется на туристические посещения продолжительностью 90 дней в году.
Жертвами обнаруженного в конце 2019 года нового вида вируса стали уже 213 человек, несколько китайских городов закрыто. Национальная комиссия по здравоохранению Китая утром 31 января сообщила о 9692 подтвержденных случаях заболевания.
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