Слова главы комиссии по ТВ и радио об угрозе безопасности Армении от российских каналов вызвали недоумение посольства

PanARMENIAN.Net - Посольство России в Армении прокомментировало заявление председателя Национальной комиссии по телевидению и радио РА Тиграна Акопяна о том, что вещание в общественном мультиплексе российских телеканалов «представляет угрозу национальной безопасности Армении».

Как говорится в сообщении посольства РФ, на фоне заявлений руководства Армении «о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение».

«С удивлением узнали из комментария Т.Р. Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении. Хотели бы напомнить, что в единственной, состоявшейся достаточно давно, беседе посла с Т.Р. Акопяном озвученные им намерения создать «минимальный социальный пакет» без иностранных вещателей были лишь приняты к сведению. При этом, со стороны главы дипмиссии было отмечено, что необходимо учитывать интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов», - говорится в комментарии посольства РФ в РА.

Ранее председатель Национальной комиссии по телевидению и радио РА Тигран Акопян заявил, что в общественном мультиплексе не должно быть зарубежных телеканалов, предоставляющих бесплатное вещание на территории Армении. По словам Акопяна, в Армении вещают несколько иностранных телеканалов, которые могут дать армянским зрителям негативное представление о других странах, таких как Иран, Грузия и Украина.

Общественный мультиплекс Армении включает в себя 27 телеканалов, в том числе 3 российских - «Первый канал», «Россия» и «Россия-Культура», а также межгосударственный телеканал «МИР» и американский CNN.