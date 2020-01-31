Слова главы комиссии по ТВ и радио об угрозе безопасности Армении от российских каналов вызвали недоумение посольства
31 января 2020 - 19:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Посольство России в Армении прокомментировало заявление председателя Национальной комиссии по телевидению и радио РА Тиграна Акопяна о том, что вещание в общественном мультиплексе российских телеканалов «представляет угрозу национальной безопасности Армении».
Как говорится в сообщении посольства РФ, на фоне заявлений руководства Армении «о союзническом, братском характере наших стратегических отношений тезис о «несущих угрозу национальной безопасности» российских телеканалах вызывает недоумение».
«С удивлением узнали из комментария Т.Р. Акопяна о согласии с таким подходом посла России в Армении. Хотели бы напомнить, что в единственной, состоявшейся достаточно давно, беседе посла с Т.Р. Акопяном озвученные им намерения создать «минимальный социальный пакет» без иностранных вещателей были лишь приняты к сведению. При этом, со стороны главы дипмиссии было отмечено, что необходимо учитывать интересы многочисленных граждан Армении, которые составляют постоянную аудиторию российских каналов», - говорится в комментарии посольства РФ в РА.
Ранее председатель Национальной комиссии по телевидению и радио РА Тигран Акопян заявил, что в общественном мультиплексе не должно быть зарубежных телеканалов, предоставляющих бесплатное вещание на территории Армении. По словам Акопяна, в Армении вещают несколько иностранных телеканалов, которые могут дать армянским зрителям негативное представление о других странах, таких как Иран, Грузия и Украина.
Общественный мультиплекс Армении включает в себя 27 телеканалов, в том числе 3 российских - «Первый канал», «Россия» и «Россия-Культура», а также межгосударственный телеканал «МИР» и американский CNN.
Самое значимое
По словам премьера, последние три десятилетия в Азербайджане не стали временем переосмысления, раскаяния и примирения
«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
Partner news
Последние новости
Премьер РФ: Россия готова делиться прорывными технологиями с партнерами по ЕАЭС По его словам, Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль (видео) Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer
В Армении впервые выступит цирк на воде Выступление коллектива намечается на начало весенних праздников
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса Безвизовый режим приостанавливается в период с 1 февраля по 31 марта