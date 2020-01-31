В Армении впервые выступит цирк на воде

PanARMENIAN.Net - Впервые на гастроли в Армению приезжает российский аттракцион-шоу Waterland («Водная страна») или цирк на воде. Выступление намечается на начало весенних праздников - 6,7,8 марта в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.

В рамках шоу Waterland зрители увидят разные номера в воде и воздухе. Выступят мастера спорта международного класса по синхронному плаванию.

«Сочетание нескольких видов искусства - многожанровый цирк, виртуозная хореография, художественное оформление, цветовые эффекты, динамичный калейдоскоп номеров программы - все это смотрится зрелищно и на одном дыхании. Такой аттракцион будет интересен не только взрослым, но и детям, тем более, что они смогут познакомиться с неуклюжим мишкой-боцманом, веселыми обезьянками и очаровательным морским котиком», - отмечают организаторы шоу.

В программу шоу входят также несколько номеров так называемого АКВА-балета и лазерного шоу. АКВА-балет представляет собой синхронное плавание. А исполнят свои хореографические и акробатические композиции профессиональные спортсменки-артистки, участницы и победительницы различных чемпионатов, мастера спорта международного класса.

Билеты на шоу уже в продаже, они стоят от 2500 до 20 000 драмов. Детям до пяти лет вход бесплатный.