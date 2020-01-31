В Армении впервые выступит цирк на воде
31 января 2020 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Впервые на гастроли в Армению приезжает российский аттракцион-шоу Waterland («Водная страна») или цирк на воде. Выступление намечается на начало весенних праздников - 6,7,8 марта в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна.
В рамках шоу Waterland зрители увидят разные номера в воде и воздухе. Выступят мастера спорта международного класса по синхронному плаванию.
«Сочетание нескольких видов искусства - многожанровый цирк, виртуозная хореография, художественное оформление, цветовые эффекты, динамичный калейдоскоп номеров программы - все это смотрится зрелищно и на одном дыхании. Такой аттракцион будет интересен не только взрослым, но и детям, тем более, что они смогут познакомиться с неуклюжим мишкой-боцманом, веселыми обезьянками и очаровательным морским котиком», - отмечают организаторы шоу.
В программу шоу входят также несколько номеров так называемого АКВА-балета и лазерного шоу. АКВА-балет представляет собой синхронное плавание. А исполнят свои хореографические и акробатические композиции профессиональные спортсменки-артистки, участницы и победительницы различных чемпионатов, мастера спорта международного класса.
Билеты на шоу уже в продаже, они стоят от 2500 до 20 000 драмов. Детям до пяти лет вход бесплатный.
Самое значимое
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
В 2020 году фестиваль пройдет с 5 по 9 мая.
Partner news
Последние новости
Премьер РФ: Россия готова делиться прорывными технологиями с партнерами по ЕАЭС По его словам, Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль (видео) Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer
Слова главы комиссии по ТВ и радио об угрозе безопасности Армении от российских каналов вызвали недоумение посольства Общественный мультиплекс РА включает 27 телеканалов, в том числе 3 российских
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса Безвизовый режим приостанавливается в период с 1 февраля по 31 марта