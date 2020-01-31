General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль (видео)

General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль
 31 января 2020 - 18:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания General Motors анонсировала новый Hummer EV - электромобиль с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил.

Машину будут производить на фабрике GM в Детройте и продавать под брендом GMC, пишет TJ.

Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer, полноценный анонс проведут 20 мая. Продажи планируют начать в конце 2021 года.

Для его производства General Motors переоборудует завод в Детройте под сборку электромобилей. На это потратят 2.2 миллиарда долларов.

Последний Hummer выпустили в 2010 году. Он стал серьезным провалом для компании из-за глобального кризиса и роста цен на топливо.

 Самое значимое
Президент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфереПрезидент Армении и глава Apple Тим Кук обсудили сотрудничество и ИТ-сфере
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
В Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиямВ Ереване стартовал Всемирный конгресс по информационным технологиям
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10Samsung представила модели смартфонов серии Galaxy S10
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
Робот София выложила в Twitter фото с ПашиняномРобот София выложила в Twitter фото с Пашиняном
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Partner news
 Статьи
«Умная» колыбель

Армянское изобретение расскажет ребенку сказку и уложит спать

 Самое читаемое в разделе
Motorola представила раскладушку Razr с гибким экраном
Samsung Galaxy S10 можно разблокировать любым отпечатком пальца
Facebook обновил лого
Xiaomi выпустит смартфон с самой быстрой зарядкой
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьер РФ: Россия готова делиться прорывными технологиями с партнерами по ЕАЭС По его словам, Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир
В Армении впервые выступит цирк на воде Выступление коллектива намечается на начало весенних праздников
Слова главы комиссии по ТВ и радио об угрозе безопасности Армении от российских каналов вызвали недоумение посольства Общественный мультиплекс РА включает 27 телеканалов, в том числе 3 российских
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса Безвизовый режим приостанавливается в период с 1 февраля по 31 марта