General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль

PanARMENIAN.Net - Компания General Motors анонсировала новый Hummer EV - электромобиль с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил.

Машину будут производить на фабрике GM в Детройте и продавать под брендом GMC, пишет TJ.

Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer, полноценный анонс проведут 20 мая. Продажи планируют начать в конце 2021 года.

Для его производства General Motors переоборудует завод в Детройте под сборку электромобилей. На это потратят 2.2 миллиарда долларов.

Последний Hummer выпустили в 2010 году. Он стал серьезным провалом для компании из-за глобального кризиса и роста цен на топливо.