General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль (видео)
31 января 2020 - 18:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания General Motors анонсировала новый Hummer EV - электромобиль с двигателем мощностью 1000 лошадиных сил.
Машину будут производить на фабрике GM в Детройте и продавать под брендом GMC, пишет TJ.
Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer, полноценный анонс проведут 20 мая. Продажи планируют начать в конце 2021 года.
Для его производства General Motors переоборудует завод в Детройте под сборку электромобилей. На это потратят 2.2 миллиарда долларов.
Последний Hummer выпустили в 2010 году. Он стал серьезным провалом для компании из-за глобального кризиса и роста цен на топливо.
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