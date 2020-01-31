Премьер РФ: Россия готова делиться прорывными технологиями с партнерами по ЕАЭС

PanARMENIAN.Net - Россия готова делиться «самыми прорывными технологиями и инновациями» с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.

По его словам, Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир, пишет РИА Новости.

«Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир - например, это беспилотные автомобили. При этом мы не только обладаем передовыми разработками, но активно внедряем их в повседневную жизнь», - сказал Мишустин.

Он добавил, что Россия готова делиться этими достижениями с партнерами по ЕАЭС.

«У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку «цифра» стала ключевым элементом глобальной конкуренции, и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать», - сказал Мишустин.