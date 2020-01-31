Премьер РФ: Россия готова делиться прорывными технологиями с партнерами по ЕАЭС
31 января 2020 - 19:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Россия готова делиться «самыми прорывными технологиями и инновациями» с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» в Алма-Ате.
По его словам, Россия способна к передовым разработкам, которые в самое ближайшее время будут менять мир, пишет РИА Новости.
«Россия обладает прорывными технологиями для реализации самых смелых задач в области цифровизации. У нас есть собственные лидеры цифрового бизнеса, создающие глобальные экосистемы, развивающие направления, которые в самое ближайшее время будут изменять наш мир - например, это беспилотные автомобили. При этом мы не только обладаем передовыми разработками, но активно внедряем их в повседневную жизнь», - сказал Мишустин.
Он добавил, что Россия готова делиться этими достижениями с партнерами по ЕАЭС.
«У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку «цифра» стала ключевым элементом глобальной конкуренции, и эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать», - сказал Мишустин.
Самое значимое
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
Partner news
Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
Последние новости
General Motors выпустит новый Hummer: Теперь это электромобиль (видео) Пока General Motors не раскрыла всех подробностей о новом Hummer
В Армении впервые выступит цирк на воде Выступление коллектива намечается на начало весенних праздников
Слова главы комиссии по ТВ и радио об угрозе безопасности Армении от российских каналов вызвали недоумение посольства Общественный мультиплекс РА включает 27 телеканалов, в том числе 3 российских
Армения на 2 месяца приостанавливает безвизовый режим с Китаем из-за коронавируса Безвизовый режим приостанавливается в период с 1 февраля по 31 марта