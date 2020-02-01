Великобритания официально вышла из ЕС

PanARMENIAN.Net - Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. Членство Великобритании в европейском сообществе, продлившееся 47 лет, официально завершилось, пишет ТАСС.

Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года с перевесом в 1.3 млн голосов (52% против 48%) высказались за выход из ЕС.

Начало нового этапа в жизни страны тысячи сторонников Brexit, собравшиеся в центре Лондона, отметили ликующими криками и взмахами британских флагов. Основным местом празднования «развода» Лондона и Брюсселя стала Парламентская площадь.

Между тем, здание правительства в Эдинбурге, столице Шотландии, в этот день было подсвечено синим и желтым цветом, так как 60% шотландцев на референдуме 2016 года проголосовали против Brexit.

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Этот 11-месячный отрезок времени был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.