Число заболевших пневмонией из-за коронавируса за сутки выросло на 2000 человек

PanARMENIAN.Net - За сутки число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось на 2101 человек, всего от инфекции погибли 259 человек. Об этом сообщает телеканал CGTN.

По последним данным, в Китае подтвержден 11821 случай заражения коронавирусом, еще 124 зараженных выявлено в других странах. 243 пациента выписаны из больниц после выздоровления.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

С 1 февраля Армения на два месяца приостановила безвизовый режим с Китаем в связи с ситуацией со вспышкой коронавирусом.