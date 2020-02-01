ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз
1 февраля 2020 - 14:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 25 января по 1 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1150 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать на передовой с позиций диктующего ситуацию и уверенно несут боевое дежурство.

В период с 19 по 25 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 130 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов.

 Самое значимое
Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропортСамолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Армянка стала министром по делам молодежи и спорта ЛиванаАрмянка стала министром по делам молодежи и спорта Ливана
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Армянка участвует в выборах на должность мэра СтрасбургаАрмянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
МИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижкиМИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижки
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
ВОЗ: Посылки из Китая неопасны Люди, которые получают посылки из Китая, не подвергаются риску заражения 2019nCoV
На границе ЕАЭС нужно будет объяснять происхождение сумм свыше $100,000 Новые нормы вступят в силу с 4 февраля
Вице-премьер Армении: Казахстан настроен конструктивно в вопросе машин с армянскими номерами По словам Григоряна, проблема заключается в том, что если льгота распространяется на одну страну, то она должна касаться только граждан этой страны
Число заболевших пневмонией из-за коронавируса за сутки выросло на 2000 человек По последним данным, в Китае подтвержден 11821 случай заражения коронавирусом, еще 124 зараженных выявлено в других странах