ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 200 раз
1 февраля 2020 - 14:04 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 25 января по 1 февраля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 1150 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают выступать на передовой с позиций диктующего ситуацию и уверенно несут боевое дежурство.
В период с 19 по 25 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 130 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций более 700 выстрелов.
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