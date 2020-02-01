Вице-премьер Армении: Казахстан настроен конструктивно в вопросе машин с армянскими номерами
1 февраля 2020 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Армении и Казахстана обсуждают возможности урегулирования ситуации вокруг десятков тысяч автомобилей с армянскими номерами, ввезенными в Казахстан. Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян по итогам межправительственного совета ЕАЭС в Алматы, пишет «АРКА».
«По моим сведениям и по результатам переговоров с казахстанской стороной, эти люди получили отсрочку до 1 марта 2020 года. Казахстан настроен на конструктивное решение вопроса», - сказал Григорян.
В 2019 году – в преддверие повышения таможенны тарифов в связи с окончанием льготного периода при вступлении в ЕАЭС, армяне импортировали 189 тысяч автомобилей против 64 тысяч в 2018 году. Большинство из них было импортировано с целью перепродажи в Казахстан и гражданам Армении после прогнозируемого подорожания на автомобильном рынке.
По словам Григоряна, проблема заключается в том, что если льгота распространяется на одну страну, то она должна касаться только граждан этой страны. «Мы продолжим обсуждение этой проблемы с Казахстаном. Эта проблема также является следствием отсутствия единой цифровой системы ЕАЭС, над чем мы работаем сейчас», - сказал Григорян.
31 января в Казахстане сотни автовладельцев вышли на акции протеста против принудительной растаможки автомобилей из Армении по ставкам ЕАЭС. Они полагали, что при импорте машин из государства-члена ЕАЭС платить пошлины не обязательно. Однако власти Казахстана настаивают, автомобили импортированы в Армению во время льготного периода при вступлении в ЕАЭС, и разница тарифов, достигающая нескольких тысяч долларов и зачастую превушающая стоимость машины, должна быть уплачена. Автовладельцы возмущены тем, что правительство не препятствовало импорту машин в течение нескольких лет, и потребовало растаможки после того, как автомобили завезли десятки тысяч казахстанцев .
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