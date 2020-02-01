На границе ЕАЭС нужно будет объяснять происхождение сумм свыше $100,000

На границе ЕАЭС нужно будет объяснять происхождение сумм свыше $100,000
1 февраля 2020 - 15:44 AMT

PanARMENIAN.Net - С 4 февраля вступают в силу новые правила перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы, речь идет о суммах свыше $100,000. При перемещении таких сумм потребуется не только заполнить таможенную декларацию, но и предоставить документы, подтверждающие происхождение денег, пишет РБК.

В качестве таких документов могут быть документы из банка, полученные при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита, а также документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других), объясняет ФТС.

«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», — предупреждает таможня. В сообщении ФТС уточняется, что соответствующая мера направлена на борьбу с отмыванием денег.

При провозе сумм от $10,000 до $100,000, как и прежде, будет достаточно заполнения пассажирской таможенной декларации, правда, изменится ее форма. Как и раньше, она будет состоять из основного и дополнительного листов, но в них появятся новые графы.

Членами-государствами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан,Киргизия и Россия. Изменения распространяются на все страны, входящие в Евразийский экономический союз.

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