Драма «1917» получила главную награду BAFTA

Драма «1917» получила главную награду BAFTA
3 февраля 2020 - 11:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Историческая драма «1917» британского режиссера Сэма Мендеса была признана Британской академией кино и телевизионных искусств (BAFTA) «лучшим фильмом». Эта же картина победила в 6 других номинациях, включая категорию «лучший режиссер». Церемония награждения проходила вечером 2 февраля, пишет Deutsche Welle.

Сюжет драмы «1917» основан на воспоминаниях о Первой мировой войне деда режиссера фильма Сэма Мендеса. Главные герои картины - два молодых солдата, с риском для жизни пытающиеся пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое позволит предотвратить неминуемую гибель сотен других солдат.

Кроме «1917», на победу в номинации «лучший фильм» претендовали ленты «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино, «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Последняя из названных работ в итоге стала «лучшим фильмом не на английском языке». За этот же фильм была присуждена награда в категории «Лучший оригинальный сценарий».

Обладателем награды в категории «Лучший актер» стал Хоакин Феникс («Джокер»), а «Лучшей актрисой» была признана Рене Зеллвегер, сыгравшая в фильме «Джуди».

Обычно награды Британской академии кино и телевизионных искусств считаются предвестниками успеха на церемонии вручения «Оскаров». В этом году Американская академия кинематографических искусств и наук будет вручать свои награды 9 февраля.

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