Граждане Армении смогут подать заявление на шенгенскую визу за 6 месяцев
3 февраля 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Теперь граждане Армении смогут подавать заявление на визу за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.
Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящие в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.
Отмечается, что единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Кроме того, визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро для граждан многиь стран, однако на граждан РА это изменение не распространяется.
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