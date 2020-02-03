В Китае за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом на 1000 человек (видео)
3 февраля 2020 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Китайские строители в воскресенье сдали в эксплуатацию временный госпиталь Хошэньшань в Ухане — эпицентре распространения нового коронавируса 2019-nCoV.
Весь процесс постройки медучреждения занял всего 10 дней. Рабочие находились на стройплощадке круглосуточно, пишет «Новая газета».
Больница Хошэньшань расположилась на площади 34,000 кв м, она рассчитана на 1000 коек. 1400 военных медиков примут здесь пациентов, зараженных коронавирусом.
Уже 5 февраля, местные власти планируют открыть вторую специализиированную больницу — Лэйшэньшань. Персонал этого учреждения примет 1500 пациентов.
По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек. 361 человек погиб. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.
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