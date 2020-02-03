Энди Серкис получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию (видео)

Энди Серкис получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию
  3 февраля 2020 - 14:53 AMT

PanARMENIAN.Net - 2 февраля в Лондоне Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA.

Так, актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян), сыгравший Голлума в сагах о «Хоббите» и «Властелине колец», получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию.

Награду Серкису вручил легендарный актер Ян МакКеллен, который снялся вместе с ним в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит».

Материалы по теме:
Драма «1917» получила главную награду BAFTA
 Самое значимое
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях GrammyБилли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанцаМанташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 годуСпин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Посол Франции в РА сделал запись о Легране на армянском
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
СМИ: Мхитарян может вернуться после травмы уже на этой неделе Футболист отсутствовал более 25 дней из-за травмы бедра
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ Почти 80% россиян считают предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными
В Китае за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом на 1000 человек (видео) Больница Хошэньшань расположилась на площади 34,000 кв м
Граждане Армении смогут подать заявление на шенгенскую визу за 6 месяцев Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро