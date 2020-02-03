Энди Серкис получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию

PanARMENIAN.Net - 2 февраля в Лондоне Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA.

Так, актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян), сыгравший Голлума в сагах о «Хоббите» и «Властелине колец», получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию.

Награду Серкису вручил легендарный актер Ян МакКеллен, который снялся вместе с ним в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит».