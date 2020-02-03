Энди Серкис получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию (видео)
3 февраля 2020 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - 2 февраля в Лондоне Британская киноакадемия объявила лауреатов премии BAFTA.
Так, актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян), сыгравший Голлума в сагах о «Хоббите» и «Властелине колец», получил премию BAFTA за вклад в киноиндустрию.
Награду Серкису вручил легендарный актер Ян МакКеллен, который снялся вместе с ним в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит».
Самое значимое
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
Последние новости
СМИ: Мхитарян может вернуться после травмы уже на этой неделе Футболист отсутствовал более 25 дней из-за травмы бедра
ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ Почти 80% россиян считают предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию важными
В Китае за 10 дней построили больницу для зараженных коронавирусом на 1000 человек (видео) Больница Хошэньшань расположилась на площади 34,000 кв м
Граждане Армении смогут подать заявление на шенгенскую визу за 6 месяцев Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро