ВЦИОМ: Большинство россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ

PanARMENIAN.Net - ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к предложенным президентом РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию России.

Респондентам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Конституцию и предлагали выбрать один из вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91% граждан (1% сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90% (скорее отрицательно — 5%), пишет РБК.

Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87% (скорее отрицательно относятся 5%), наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81% (о скорее отрицательном отношении сказали 4%), запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68% (скорее отрицательное отношение выразили 14%).

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% (скорее отрицательно — 12%), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66% граждан (15% сообщили о скорее отрицательном отношении).

63% россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14% — скорее отрицательно), 62% — к расширению полномочий Совета Федерации (10% — скорее отрицательно), 61% — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10% — скорее отрицательно).

Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79% опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16% — что скорее не важны. Затруднились ответить 5%.

Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В этот же день российский президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. 20 января он внес законопроект с предложениями о поправках, который Госдума приняла в первом чтении уже через три дня. Второе чтение было запланировано на 11 февраля, однако его могут перенести на конец февраля — начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок. Решение будет принято на заседании Совета нижней палаты парламента 3 февраля.