СМИ: Мхитарян может вернуться после травмы уже на этой неделе

СМИ: Мхитарян может вернуться после травмы уже на этой неделе
3 февраля 2020 - 15:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» может вернуться в строй после полученной травмы уже на этой неделе.

Футболист отсутствовал более 25 дней из-за травмы бедра, но возобновит тренировки с командой на этой неделе, пишет RomaPress.net со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero.

Сам Мхитарян ранее во время встречи с болельщиками «Ромы» также отметил возможность возвращения на поле на этой неделе.

«Я надеюсь после матча с «Сассуоло», хочу помочь команде», - отметил футболист.

Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян 5 января получил травму в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У футболиста диагностировали травму левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром. Сейчас Мхитарян восстанавливается.

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