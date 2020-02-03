СМИ: Мхитарян может вернуться после травмы уже на этой неделе
3 февраля 2020 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» может вернуться в строй после полученной травмы уже на этой неделе.
Футболист отсутствовал более 25 дней из-за травмы бедра, но возобновит тренировки с командой на этой неделе, пишет RomaPress.net со ссылкой на итальянскую газету Il Messaggero.
Сам Мхитарян ранее во время встречи с болельщиками «Ромы» также отметил возможность возвращения на поле на этой неделе.
«Я надеюсь после матча с «Сассуоло», хочу помочь команде», - отметил футболист.
Полузащитник сборной Армении и итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян 5 января получил травму в матче 18-го тура Серии А с «Торино» (0:2). У футболиста диагностировали травму левого бедра. До этого у игрока были проблемы с правым бедром. Сейчас Мхитарян восстанавливается.
Самое значимое
Матч состоялся в декабре 2016 года.
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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