Патриарх Константинопольской епархии ААЦ назвал количество армянского населения Турции
4 февраля 2020 - 17:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Патриарх Константинопольской епархии Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) Саак Машалян заявил, что армянское население Турции, которое является крупнейшей христианской общиной страны, насчитывает около 60,000 человек.
По его словам, сокращение численности армянского населения Турции «напоминает таяние айсберга в море», пишет Hürriyet.
«Наша самая большая проблема - это демография. Наше население быстро сокращается. Мы теряем 26 взрослых на 12 новорожденных. Это вызывает тревогу», - сказал патриарх Саак II.
«Мы как айсберг в море из 82 млн человек. И мы таем. Мы также сталкиваемся с эмиграцией. На данный момент мы являемся крупнейшим немусульманским меньшинством в Турции с населением от 50,000 до 60,000 человек»,- отметил патриарх.
Он затронул тему христианофобии в Турции, указав, что еще век назад около трети населения Турции составляли христиане, а сейчас их в стране осталось очень мало.
Епископ Саак Машалян в декабре 2019 года был избран 85-м армянским патриархом Константинопольским. Его предшественником был Архиепископ Арам Атешян.
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