Эвакуированный из Уханя в Казахстан гражданин Армении не заражен коронавирусом
3 февраля 2020 - 19:30 AMT
PanARMENIAN.Net - У всех эвакуированных из Китая в Казахстан граждан этой страны и иностранцев, в том числе - одного гражданина Армении, нет коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.
По его словам, из Уханя были эвакуированы 83 гражданина Казахстана, пять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, 18 граждан Кыргызстана, пишет Sputnik-Казахстан.
«У всех взяты пробы, состояние удовлетворительное, температура в пределах нормы. Жалоб не предъявляют. У всех подтверждено отсутствие коронавируса лабораторно», - сказал Бекшин.
Тем не менее пациентам надо оставаться под карантином в течение 14 дней, добавил он.
По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек. 361 человек погиб. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.
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