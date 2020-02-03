Эвакуированный из Уханя в Казахстан гражданин Армении не заражен коронавирусом

Эвакуированный из Уханя в Казахстан гражданин Армении не заражен коронавирусом
3 февраля 2020 - 19:30 AMT

PanARMENIAN.Net - У всех эвакуированных из Китая в Казахстан граждан этой страны и иностранцев, в том числе - одного гражданина Армении, нет коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

По его словам, из Уханя были эвакуированы 83 гражданина Казахстана, пять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, 18 граждан Кыргызстана, пишет Sputnik-Казахстан.

«У всех взяты пробы, состояние удовлетворительное, температура в пределах нормы. Жалоб не предъявляют. У всех подтверждено отсутствие коронавируса лабораторно», - сказал Бекшин.

Тем не менее пациентам надо оставаться под карантином в течение 14 дней, добавил он.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек. 361 человек погиб. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.

 Самое значимое
Самолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропортСамолет рейса Екатеринбург-Ереван вернулся обратно в аэропорт
В ходе набора высоты сработал датчик неисправности шасси
Армянка стала министром по делам молодежи и спорта ЛиванаАрмянка стала министром по делам молодежи и спорта Ливана
Оганян является социальным работником и основателем специального учебного центра «Звартноц»
Армянка участвует в выборах на должность мэра СтрасбургаАрмянка участвует в выборах на должность мэра Страсбурга
Шансы французской армянки возглавить Страсбург оцениваются как одни из самых высоких
МИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижкиМИД РФ: В реализации шагов по карабахскому урегулированию есть подвижки
Между Ереваном и Баку действует горячая линия связи
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
МО Арцаха: Число нарушений Азербайджаном режима прекращения огня в 2019 году – самое низкое с 2010-го
«Мы высоко ценим наши отношения с Арменией»: Путин поздравил Пашиняна с Новым годом
Армянский Каханд Пап – в списке самых популярных Дедов Морозов СНГ
Ереван - в топ-5 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 3 февраля 2020
Другие новости раздела
 Последние новости
Армения разработает собственный дрон для посадки лесов Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Зараженных новым вирусом иностранцев могут депортировать из РФ Возможность депортации из России зараженных коронавирусом 2019-nCoV иностранцев предусмотрена утвержденным Мишустиным национальным планом
Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета китайского флага из-за коронавируса На стене небоскреба также транслировали слова поддержки китайскому Уханю
Раку шейки матки предрекли исчезновение в ближайшие 100 лет Это должно произойти благодаря массовой вакцинации девочек и диспансеризации женщин во всем мире