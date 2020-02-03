Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета китайского флага из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Самый высокий в мире небоскреб - Бурдж-Халифа в Дубае - окрасился в цвета китайского флага в связи со вспышкой коронавируса, пишет Gazeta.ru со ссылкой на пресс-службу столицы ОАЭ.

На стене небоскреба также транслировали слова поддержки китайскому Уханю, который стал эпицентром распространения коронавируса.

По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 14 557 человек (из них в Китае 14 411). За пределами Китая 146 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 17 205 подтвержденных случаях заболевания.

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 17 388 человек. 361 человек погиб. Первый случай смерти зафиксирован за пределами КНР. На Филиппинах скончался мужчина, который приехал из Уханя.