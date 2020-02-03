Зараженных новым вирусом иностранцев могут депортировать из РФ

PanARMENIAN.Net - Зараженные новым коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил 3 февраля глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр напомнил, что в соответствии с подписанным им 31 января постановлением правительства 2019-nCoV включен в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Кроме того, по словам Мишустина, им утвержден национальный план по борьбе с распространением инфекции на территории России, пишет РБК.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе изоляцию или карантин», - сказал Мишустин.

По его словам, ограничено передвижение граждан из Китая через границу РФ.

«Больные, у которых выявлен опасный вирус, изолированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - отметил Мишустин.

Распространение коронавируса нового типа началось в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 3 февраля 2020 года Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила, что в стране зафиксировано 17 205 подтвержденных случаев заболевания, при этом 361 человек погиб, а 475 удалось вылечить.

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