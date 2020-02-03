PanARMENIAN.Net - Армения разработает собственный дрон для посадки лесов и контроля за лесными массивами. Об этом заявил 3 февраля журналистам замминистра охраны природы РА Вардан Меликян.

«Мы изучаем различные возможности реализации программы, в том числе разработки собственного армянского дрона, который будет участвовать в посадке», - сказал Меликян, пишет АРКА.

По его словам, на данный момент в сотрудничестве с министерством индустрии высоких технологий разрабатываются технические характеристики, в частности, речь идет об оборудовании в десятки и сотни тысяч долларов, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами.

При этом он отметил, что на данный момент нет готового решения, которое бы удовлетворяло запросам министерства.

«Мы намерены применить инновационные подходы не только по посадке лесов, но и мониторингу, что требует, в том числе, и инженерных решений, которые позволят в дальнейшем использовать его для максимально широкого спектра работ, не ограничиваясь только посадкой», - сказал Меликян.

Замминистра отметил, что хотя задача и кажется сложной, планируется, что к октябрю – ориентировочному сроку посадки лесов - предварительные разработки уже будут готовы.

16 октября 2019 года премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в Армении планируется посадить 10 миллионов деревьев. Он подчеркнул, что посадка миллионов деревьев будет символизировать единство 10-миллионного армянства вокруг армянской государственности.