Армения разработает собственный дрон для посадки лесов
3 февраля 2020 - 19:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения разработает собственный дрон для посадки лесов и контроля за лесными массивами. Об этом заявил 3 февраля журналистам замминистра охраны природы РА Вардан Меликян.
«Мы изучаем различные возможности реализации программы, в том числе разработки собственного армянского дрона, который будет участвовать в посадке», - сказал Меликян, пишет АРКА.
По его словам, на данный момент в сотрудничестве с министерством индустрии высоких технологий разрабатываются технические характеристики, в частности, речь идет об оборудовании в десятки и сотни тысяч долларов, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами.
При этом он отметил, что на данный момент нет готового решения, которое бы удовлетворяло запросам министерства.
«Мы намерены применить инновационные подходы не только по посадке лесов, но и мониторингу, что требует, в том числе, и инженерных решений, которые позволят в дальнейшем использовать его для максимально широкого спектра работ, не ограничиваясь только посадкой», - сказал Меликян.
Замминистра отметил, что хотя задача и кажется сложной, планируется, что к октябрю – ориентировочному сроку посадки лесов - предварительные разработки уже будут готовы.
16 октября 2019 года премьер-министр РА Никол Пашинян заявил, что в Армении планируется посадить 10 миллионов деревьев. Он подчеркнул, что посадка миллионов деревьев будет символизировать единство 10-миллионного армянства вокруг армянской государственности.
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