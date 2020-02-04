Глава Венецианской комиссии: В Армении последние публичные заявления и действия не соответствуют нашим стандартам

PanARMENIAN.Net - Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио выступил с заявлением в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Республики Армения. Он призвал ослабить напряженность и решить проблему в атмосфере сдержанности и взаимного уважения.

«Меня продолжает беспокоить конфликт вокруг Конституционного суда Армении. Разделяю озабоченность докладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы по этому вопросу», - отметил Букиккио.

По его словам, в рекомендациях Венецианской комиссии в октябре 2019 года отмечалось, что любая схема досрочного выхода на пенсию членов Конституционного суда должна оставаться действительно добровольной, исключать любое неоправданное политическое или личное давление на судей и не должна влиять на исход незавершенных дел.

В октябре 2019 года Спецследственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Узурпация власти» на основании заявления депутата парламента Армении Армана Бабаджаняна, адресованного генпрокурору. По мнению депутата, Товмасян был избран судьей КС с нарушением закона. Позже Следственный комитет Армении получил данные о злоупотреблениях, допущенных Грайром Товмасяном в период работы министром юстиции.

«Последние публичные заявления и действия не соответствуют этим критериям и не будут способствовать деэскалации ситуации. Демократическая культура требует институциональной сдержанности, добросовестности и взаимного уважения между государственными институтами. Вновь призываю все стороны проявлять сдержанность и снизить градус напряженности в этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить нормальное функционирование Конституции», - сказал Букиккио.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Товмасян предлагал ему свои профессиональные услуги, но получил отказ. В ответ Товмасян пригрозил подать в суд за клевету, если Пашинян в течение 20 дней не предоставит доказательств своих слов или не выступит с опровержением. После этого Пашинян в качестве доказательства попыток демонстрации лояльности со стороны главы КС опубликовал на своей странице в Facebook фотографию дорогостоящей авторучки, которую, по его словам, Товмасян ранее подарил ему.

Грайр Товмасян занимал должность министра юстиции Армении с 2010 по 2015 год, а весной 2018 года был избран председателем Конституционного суда Армении.