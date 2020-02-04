В Китае от коронавируса умерли 425 человек: Более 20,000 заражены
4 февраля 2020 - 11:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 4 февраля составило в Китае более 20.4 тысяч. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425, пишет ТАСС.
В отношении еще более чем 23.2 тысяч жителей страны у медиков имеются подозрения на заражение новым коронавирусом. К настоящему времени из больниц выписаны в общей сложности 632 человека.
Количество заболевших в Китае по сравнению с минувшими сутками выросло на 3200 человек, а число погибших на 64. Состояние почти 2800 пациентов оценивается как тяжелое. Еще 171.3 тысячи жителей находятся в карантине.
По последним данным, более половины инфицированных (13.5 тысячи случаев, в том числе 414 смертей) приходится на провинцию Хубэй, административный центр которой - город Ухань - является изначальным очагом распространения эпидемии.
Новый тип коронавируса начал распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Сейчас вирус вышел за пределы страны, случаи заражения зарегистрированы в более 20 странах.
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