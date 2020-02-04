ООН: Армения - в топ-20 самых быстрорастущих туристических направлений в мире

PanARMENIAN.Net - Армения вошла в двадцатку самых быстрорастущих туристических направлений в мире. Об этом сообщается в исследовании «Барометр международного туризма» Всемирной туристской организации (UNWTO) ООН.

Армения занимает в рейтинге 12 место с ростом туризма на 14.4% в 2019 году, пишет Independent.

Из соседних стран Турция и Азербайджан в списке занимают соответственно 13 и 17 места с 14 и 11.4% роста. По показателям обгоняет Армению Иран: он расположился на 3 месте (рост - 27.9%).

Наибольший рост туризма зафиксирован в Мьянме - 40.2%, далее следует Пуэрто-Рико - 31.2%. В десятку входят также Узбекистан, Черногория, Египет, Вьетнам, Филиппины, Мальдивы, Багамы.

Согласно исследованию, в 2019 году количество зарубежных поездок в мире достигло 1.5 млрд. Это на 4% больше, чем в 2018 году. Самой посещаемой страной осталась Франция с более чем 90 млн туристов.