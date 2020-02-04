Российский паралимпиец устроился курьером в «Яндекс.Еду», чтобы заработать на Игры в Токио

PanARMENIAN.Net - Обладатель золотой медали Кубка мира по паратриатлону, россиянин Михаил Асташов устроился работать курьером «Яндекс.Еды». Телеграм-канал «Мутко против» пишет, что Асташов копит деньги на поездку на Паралимпиаду в Токио.

Параспортсмен решил сам накопить на участие в XVI Паралимпийских летних играх, которые пройдут в августе-сентябре 2020 года, так как министерство спорта РФ ему не помогает, пишет «Дождь».

В ноябре 2019 года Асташов обращался к депутату Госдумы и бывшему биатлонисту Антону Шипулину с просьбой выделить 350 тысяч рублей для того, чтобы он смог попасть на Игры.

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал: «Я видел эту информацию. Попросил (помощников) выяснить все подробности. Ждем! Еще разбираемся в вопросе, поэтому пока не могу подробно прокомментировать этот случай».

В 2016 году параспортсмен объявлял сбор на поездку на чемпионат мира в Нидерландах. Тогда ему не хватало 120 тысяч рублей. Чтобы собрать деньги, министерство спорта Бурятии проводило благотворительный марафон.

Михаилу Асташову 31 год, с рождения у него нет рук и ног. В паратриатлоне нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5 километров. В 2019 году Асташов выиграл чемпионат России и Кубок мира.