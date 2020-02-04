«Уральские авиалинии» объяснили отказ вывозить граждан Армении из Китая
4 февраля 2020 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Авиакомпания «Уральские авиалинии» объяснила отказ вывозить граждан стран СНГ, в том числе Армении, из Китая.
Как сообщили в пресс-службе компании, «Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян, передает РИА Новости.
4 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что в китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. Пресс-служба МИД Армении ранее сообщала, что купившие билеты на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» граждане страны не смогли вылететь из Китая, так как им было отказано в регистрации, стоимость билета компенсирована. Ведомство не уточнило, из какого города не смогли вылететь граждане Армении и куда направлялся рейс.
Отмечается, что согласно распоряжению правительства Российской Федерации авиакомпания «Уральские авиалинии» с 01.02.2020 приостановила выполнение регулярных рейсов в /из КНР. С этого дня авиакомпания выполняет только чартерные рейсы. «Согласно полученному разрешению авиакомпания имеет право перевозить исключительно граждан РФ», - сказали в пресс-службе перевозчика.
Там также уточнили, что пассажиры из стран СНГ могут обратиться в службу поддержки пассажиров авиакомпании, чтобы вернуть денежные средства без штрафов и комиссий.
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