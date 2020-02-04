Еще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая
4 февраля 2020 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Еще один гражданин Армении будет эвакуирован в ближайшие дни из Китая из-за коронавируса. Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться. Об этом заявил начальник отдела северо-восточной Азии МИД Армении Мнацакан Сафарян, сообщает пресс-служба МИД РА.
Из 11 граждан Армении, находящихся в зоне карантина, один уже был эвакуирован из Китая.
По словам Сафаряна, эвакуация производится на добровольной основе. В настоящее время не ведется эвакуация людей за пределами зоны карантина.
«По данным на 3 февраля, около 600 граждан Армении откликнулись на публикацию, распространенную посольством РА в КНР. Наши граждане подняли множество вопросов, и посольство в кратчайшие сроки ответило на них всевозможными способами. Среди поднятых вопросов также возможность переезда в Армению», - сказал Сафарян.
По данным МИД РА, более 200 граждан Армении вернулись в страну из Китая за последние десять дней.
Посольство РА также предоставляет гражданам Армении официально распространяемые властями КНР уведомления, касающиеся иностранцев, проживающих в Китае.
Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 4 февраля составило в Китае более 20.4 тысяч. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
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