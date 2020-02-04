Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу

Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу
4 февраля 2020 - 16:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Новые правила провоза наличных через границу вступили в силу в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля. Об этом говорится в сообщении на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Так, теперь физическое лицо при единовременном перемещении через таможенную границу союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, сумма которых превышает $100 тысяч, должно не только декларировать эти средства, но и предоставлять документы, которые подтверждают их происхождение.

В частности, речь идет о банковских документах о снятии денежных средств со счета, совершении конверсионных операций, получении кредитов, а также о документах, которые подтверждают совершение гражданско-правовых сделок, таких как наследование или дарение.

Если таких документов нет, перемещение через таможенную границу ЕАЭС денег и (или) денежных инструментов не допускается. В сообщении ФТС уточняется, что соответствующая мера направлена на борьбу с отмыванием денег.

При провозе сумм от $10,000 до $100,000, как и прежде, будет достаточно заполнения пассажирской таможенной декларации, правда, изменится ее форма. Как и раньше, она будет состоять из основного и дополнительного листов, но в них появятся новые графы.

Членами-государствами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Изменения распространяются на все страны, входящие в Евразийский экономический союз.

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