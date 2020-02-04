ВОЗ не признает начало пандемии коронавируса: «Пока речь идет об эпидемии с множеством очагов»
4 февраля 2020 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Распространение коронавируса типа 2019-nCoV пока не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о начале пандемии, то есть эпидемии всемирного масштаба. Об этом заявила на пресс-конференции во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) глава подразделения по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан.
«Пока еще у нас не пандемия, мы находимся на стадии эпидемии коронавируса с множественными очагами и пытаемся погасить каждый из этих очагов», - сказала представитель ВОЗ, пишет РБК.
3 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии».
«Слишком долго мир жил, циклично переходя от паники к пренебрежению. Мы швыряем деньги на борьбу со вспышкой (болезни), но, когда она заканчивается, мы забываем о случившемся и не делаем ничего, чтобы предотвратить следующую. Такая близорукость опасна и, честно говоря, непонятна. Если мы проваливаем подготовку, то тем самым готовимся к провалу», - предупредил Гебрейесус, выступая на заседании исполнительного комитета ВОЗ.
30 января ВОЗ на экстренном заседании признала вспышку новой инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
В XXI веке первой пандемией стало распространение свиного гриппа A (H1N1) в 2009 году. Общее число жертв болезни ВОЗ оценивает в диапазоне от 100-400 тысяч человек. О прекращении пандемии руководство организации объявило в августе 2010 года.
Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, 4 февраля составило в Китае более 20.4 тысяч. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
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