Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
5 февраля 2020 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведскую экоактивистку Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира — второй раз подряд. Ее кандидатуру предложили политики Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, пишет Buro.
Известность 17-летней Тунберг принесло создание движения Fridays for Future, направленного на привлечение внимания к проблеме климатических изменений. В августе 2018-го Грета начала «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. В руках она держала плакат с требованиями о выполнении условий Парижского соглашения по климату и заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока ее условия не будут выполнены. После этого школьники по всему миру начали устраивать аналогичные акции.
В 2019 году Тунберг тоже претендовала на Нобелевскую премию мира, но в итоге награды был удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был отмечен за разрешение конфликта с соседней Эритреей — война между государствами длилась 20 лет. Грета же получила звание человека года по версии журнала Time.
Photo. Evgenia Arbugaeva for TIME
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Последние новости
Пашинян выразил соболезнования властям Китая из-за коронавируса Он пожелал китайскому лидеру непоколебимого терпения и твердости воли, а дружественному китайскому народу - стойкости духа
ОБСЕ проведет плановый мониторинг в Арцахе Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение наличных, если их общая сумма превышает $100 тысяч
Еще одного гражданина Армении эвакуируют из Китая Остальные граждане Армении, находящиеся в зоне карантина, отказались от возможности эвакуироваться