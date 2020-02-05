Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира

Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
5 февраля 2020 - 11:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Шведскую экоактивистку Грету Тунберг снова выдвинули на Нобелевскую премию мира — второй раз подряд. Ее кандидатуру предложили политики Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, пишет Buro.

Известность 17-летней Тунберг принесло создание движения Fridays for Future, направленного на привлечение внимания к проблеме климатических изменений. В августе 2018-го Грета начала «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. В руках она держала плакат с требованиями о выполнении условий Парижского соглашения по климату и заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока ее условия не будут выполнены. После этого школьники по всему миру начали устраивать аналогичные акции.

В 2019 году Тунберг тоже претендовала на Нобелевскую премию мира, но в итоге награды был удостоен премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Он был отмечен за разрешение конфликта с соседней Эритреей — война между государствами длилась 20 лет. Грета же получила звание человека года по версии журнала Time.

Photo. Evgenia Arbugaeva for TIME
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