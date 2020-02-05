Пашинян выразил соболезнования властям Китая из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну по случаю вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«В это трудное для Китая время позвольте от имени армянского народа и от себя лично выразить глубочайшие соболезнования и поддержку вам и дружественному китайскому народу в связи со вспышкой коронавируса, который уже стал причиной гибели сотен людей»,- говорится в послании Си Цзиньпину.

«На протяжении своей многовековой истории Китай сталкивался со многими вызовами и испытаниями и всегда преодолевал их с честью. Мы уверены, что и в этот раз под вашим мудрым и дальновидным руководством Китай сможет преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить мирную и безопасную атмосферу в стране», - отметил Пашинян.

Он пожелал китайскому лидеру непоколебимого терпения и твердости воли, а дружественному китайскому народу - стойкости духа.

В послании премьеру Госсовета Китая говорится: «От имени армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку вам и дружественному китайскому народу в связи с гибелью нескольких сотен человек в результате распространения коронавируса. Уверен, что принятые под вашим руководством меры правительства Китая помогут преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить нормальную деятельность страны».

По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 20,630 человек (из них в Китае 20,471). За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24,324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24,537 человек. 492 человека погибли.