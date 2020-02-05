Пашинян выразил соболезнования властям Китая из-за коронавируса

Пашинян выразил соболезнования властям Китая из-за коронавируса
5 февраля 2020 - 11:29 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну по случаю вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

«В это трудное для Китая время позвольте от имени армянского народа и от себя лично выразить глубочайшие соболезнования и поддержку вам и дружественному китайскому народу в связи со вспышкой коронавируса, который уже стал причиной гибели сотен людей»,- говорится в послании Си Цзиньпину.

«На протяжении своей многовековой истории Китай сталкивался со многими вызовами и испытаниями и всегда преодолевал их с честью. Мы уверены, что и в этот раз под вашим мудрым и дальновидным руководством Китай сможет преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить мирную и безопасную атмосферу в стране», - отметил Пашинян.

Он пожелал китайскому лидеру непоколебимого терпения и твердости воли, а дружественному китайскому народу - стойкости духа.

В послании премьеру Госсовета Китая говорится: «От имени армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку вам и дружественному китайскому народу в связи с гибелью нескольких сотен человек в результате распространения коронавируса. Уверен, что принятые под вашим руководством меры правительства Китая помогут преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить нормальную деятельность страны».

По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 20,630 человек (из них в Китае 20,471). За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24,324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24,537 человек. 492 человека погибли.

 Самое значимое
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать7 граждан Армении - в очаге заражения в Китае: Их могут эвакуировать
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Министр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СММинистр обороны: Армения вскоре получит новую партию Су-30СМ
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг в Арцахе Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ
Грету Тунберг вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира Ее кандидатуру предложили политики Йенс Холм и Хакан Свеннелинг
ВОЗ не признает начало пандемии коронавируса: «Пока речь идет об эпидемии с множеством очагов» Глава организации заявил, что мир «опасно не готов к глобальной пандемии»
Новые правила провоза денег через границу ЕАЭС вступили в силу Физлица должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение наличных, если их общая сумма превышает $100 тысяч