Пашинян выразил соболезнования властям Китая из-за коронавируса
5 февраля 2020 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграммы соболезнования председателю Китая Си Цзиньпину и премьеру Госсовета Китайской Народной Республики Ли Кэцяну по случаю вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
«В это трудное для Китая время позвольте от имени армянского народа и от себя лично выразить глубочайшие соболезнования и поддержку вам и дружественному китайскому народу в связи со вспышкой коронавируса, который уже стал причиной гибели сотен людей»,- говорится в послании Си Цзиньпину.
«На протяжении своей многовековой истории Китай сталкивался со многими вызовами и испытаниями и всегда преодолевал их с честью. Мы уверены, что и в этот раз под вашим мудрым и дальновидным руководством Китай сможет преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить мирную и безопасную атмосферу в стране», - отметил Пашинян.
Он пожелал китайскому лидеру непоколебимого терпения и твердости воли, а дружественному китайскому народу - стойкости духа.
В послании премьеру Госсовета Китая говорится: «От имени армянского народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования и поддержку вам и дружественному китайскому народу в связи с гибелью нескольких сотен человек в результате распространения коронавируса. Уверен, что принятые под вашим руководством меры правительства Китая помогут преодолеть тяжелые последствия этой катастрофы и восстановить нормальную деятельность страны».
По данным ВОЗ, новым коронавирусом заражены 20,630 человек (из них в Китае 20,471). За пределами Китая зафиксировано 159 подтвержденных случаев заражения более чем в 20 странах.
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24,324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24,537 человек. 492 человека погибли.
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