National Geographic Traveller: Ереван - в топ-20 лучших направлений на 2020 год

PanARMENIAN.Net - Издание National Geographic Traveler составило ежегодный список самых крутых направлений для путешествий (Cool List). Так, в двадцатку самых лучших направлений на 2020 год вошел Ереван.

Как отмечает издание, в столицу Армении - один из старейших городов мира, открываются новые маршруты. В 2020 году появятся новые возможности для поездок в Ереван: до столицы Армении можно добраться из множества городов благодаря рейсам, запущенным бюджетными авиаперевозчиками Ryanair и Wizz Air.

По данным журнала, в 2019 году различные турагентства предлагали туры в Ереван, акцентируя внимание «не только на богатом прошлом города, но и на его уникальной кухне и тысячелетних винных традициях».

В Cool List включены также Намибия, Нижняя Калифорния (Мексика), Ливан, Камбрия, Словения, Уэльс, Панама, Брисбен (Австралия), Солт-Лейк-Сити (США), Лион (Франция), Эфиопия, Каир (Египет), Лос-Анджелес (США), Пуэрто-Рико, Пакистан, Голуэй (Ирландия), Вьетнам, Тель-Авив (Израиль), Рио-де-Жанейро (Бразилия).