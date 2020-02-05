National Geographic Traveller: Ереван - в топ-20 лучших направлений на 2020 год
5 февраля 2020 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Издание National Geographic Traveler составило ежегодный список самых крутых направлений для путешествий (Cool List). Так, в двадцатку самых лучших направлений на 2020 год вошел Ереван.
Как отмечает издание, в столицу Армении - один из старейших городов мира, открываются новые маршруты. В 2020 году появятся новые возможности для поездок в Ереван: до столицы Армении можно добраться из множества городов благодаря рейсам, запущенным бюджетными авиаперевозчиками Ryanair и Wizz Air.
По данным журнала, в 2019 году различные турагентства предлагали туры в Ереван, акцентируя внимание «не только на богатом прошлом города, но и на его уникальной кухне и тысячелетних винных традициях».
В Cool List включены также Намибия, Нижняя Калифорния (Мексика), Ливан, Камбрия, Словения, Уэльс, Панама, Брисбен (Австралия), Солт-Лейк-Сити (США), Лион (Франция), Эфиопия, Каир (Египет), Лос-Анджелес (США), Пуэрто-Рико, Пакистан, Голуэй (Ирландия), Вьетнам, Тель-Авив (Израиль), Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Самое значимое
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
Посольство Армении предпринимает меры, чтобы по возможности решить проблемы, возникшие у граждан Армении
Тоноян отметил, что более 40% воинских частей перешли на новую систему питания военнослужащих
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Disney потеряла $175 млн из-за коронавируса в Китае Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января из-за вспышки коронавируса, парк в Гонконге был закрыт на следующий день
В Армении правящая партия представила законопроект о приостановлении полномочий судей КС Изменения предлагают прекратить полномочия Товмасяна до вступления в силу главы 7 Конституции
РФ эвакуировала из китайского Хубэя 144 человека, в том числе - граждан Армении Всего самолетом было эвакуировано 144 человека, 16 из них – граждане стран СНГ
Google по ошибке отправлял частные видео пользователей незнакомым Сбой был зафиксирован в период с 21 по 25 ноября 2019 года, однако пользователей оповестили о нем сравнительно недавно