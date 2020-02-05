МИД РА: Гражданку Армении эвакуировали из Уханя в РФ

PanARMENIAN.Net - 4 февраля из китайского города Ухань в РФ эвакуирована выразившая такое желание гражданка Армении Людмила Багдасарян. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Отмечается, что армянку эвакуировали при сотрудничестве с российскими коллегами.

«Посольство Армении поддерживает постоянную связь с гражданкой РА, и предпринимаются шаги для ее скорейшего возвращения на родину. Выражаем нашу глубокую благодарность нашим коллегам из РФ – за то, что откликнулись на просьбу Армении, и за оказанное содействие», – говорится в заявлении МИД РА.

Ранее стало известно, что из китайской провинции Хубэй, в которой зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ, в том числе и Армении.

Всего самолетом было эвакуировано 144 человека, 16 из них – граждане стран СНГ. Самолет вылетел из Китая в Тюмень в ночь с 4 на 5 февраля. В Тюмени эвакуированные пройдут двухнедельный карантин.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24,324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24,537 человек. 492 человека погибли.