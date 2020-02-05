Google по ошибке отправлял частные видео пользователей незнакомым
5 февраля 2020 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.
Сбой был зафиксирован в период с 21 по 25 ноября 2019 года, однако пользователей оповестили о нем сравнительно недавно, пишет «Российская газета».
В Google подчеркнули, что «в течение этого периода некоторые видео были некорректно экспортированы в архивы других пользователей», причем «утечь» могло несколько роликов.
Число пострадавших пользователей в Google оценивают менее чем в 0.01 процента от общего числа.
Всем, кто обнаружил чужие видео в своих потоках, необходимо удалить предыдущий архив экспорта и выполнить экспорт заново.
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