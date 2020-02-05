Google по ошибке отправлял частные видео пользователей незнакомым

PanARMENIAN.Net - Компания Google уведомила своих пользователей о том, что в результате ошибки в их медиа-архивах могли появиться чужие видеозаписи.

Сбой был зафиксирован в период с 21 по 25 ноября 2019 года, однако пользователей оповестили о нем сравнительно недавно, пишет «Российская газета».

В Google подчеркнули, что «в течение этого периода некоторые видео были некорректно экспортированы в архивы других пользователей», причем «утечь» могло несколько роликов.

Число пострадавших пользователей в Google оценивают менее чем в 0.01 процента от общего числа.

Всем, кто обнаружил чужие видео в своих потоках, необходимо удалить предыдущий архив экспорта и выполнить экспорт заново.