РФ эвакуировала из китайского Хубэя 144 человека, в том числе - граждан Армении
5 февраля 2020 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Из китайской провинции Хубэй, в которой зафиксирована вспышка коронавируса нового типа, проведена эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ, в том числе и Армении. Об этом сообщило посольство России в Китае.
Граждан вывозили на арендованных автобусах из более чем 10 китайских городов провинции, в том числе из населенных пунктов, расположенных от административного центра Хубэя – города Уханя – на расстоянии 400–500 км. Всего самолетом было эвакуировано 144 человека, 16 из них – граждане стран СНГ, пишут «Ведомости».
Самолет с россиянами на борту вылетел из Китая в Тюмень в ночь с 4 на 5 февраля. В Тюмени эвакуированные пройдут двухнедельный карантин. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила ранее, что среди покинувших КНР граждан с симптомами заболевания нет.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в списках эвакуированных также числятся граждане Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении.
Вспышку нового коронавируса зафиксировали в китайском городе Ухане в конце декабря. Число зараженных в Китае превысило 24,000 человек, из которых свыше 430 погибли. Заболевших вирусом также выявили еще в 23 странах.
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