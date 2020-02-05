В Армении правящая партия представила законопроект о приостановлении полномочий судей КС

PanARMENIAN.Net - Фракция Национального собрания Армении «Мой шаг» ввела в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда.

Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».

Статья 213 является переходным положением Конституции. В настоящее время она поддерживает поправки от 2005 года, из которых следует, что нынешний председатель КС Грайр Товмасян будет занимать пост до 65-летия - то есть, до 2035 года.

В октябре 2019 года Спецследственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Узурпация власти» на основании заявления депутата парламента Армении Армана Бабаджаняна, адресованного генпрокурору. По мнению депутата, Товмасян был избран судьей КС с нарушением закона. Позже Следственный комитет Армении получил данные о злоупотреблениях, допущенных Грайром Товмасяном в период работы министром юстиции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции заявил, что Товмасян предлагал ему свои профессиональные услуги, но получил отказ. В ответ Товмасян пригрозил подать в суд за клевету, если Пашинян в течение 20 дней не предоставит доказательств своих слов или не выступит с опровержением. После этого Пашинян в качестве доказательства попыток демонстрации лояльности со стороны главы КС опубликовал на своей странице в Facebook фотографию дорогостоящей авторучки, которую, по его словам, Товмасян ранее подарил ему.