Disney потеряла $175 млн из-за коронавируса в Китае
5 февраля 2020 - 17:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Disney оценивает убытки от закрытия двух парков Диснейленд в Китае из-за коронавируса в 175 миллионов долларов во втором квартале финансового года. Об этом сообщила финансовый директор компании Кристин Маккарти.
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«Нынешнее закрытие пришлось на квартал, в котором обычно высокие посещаемость и уровень загруженности из-за праздников на Китайский Новый год», - сказала Маккарти, пишет РИА Новости.
Точный размер потерь, по ее словам, напрямую зависит от продолжительности закрытия и того, насколько быстро парки смогут вернуться в обычный режим после возобновления работы.
Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января из-за вспышки коронавируса, парк в Гонконге был закрыт на следующий день до последующего уведомления. Последний ранее уже продемонстрировал снижение прибыли на 80 миллионов долларов в первом квартале нового финансового года и 55 миллионов в четвертом квартале прошлого из-за продолжительных беспорядков.
Во втором квартале руководство компании прогнозирует снижение прибыли в размере 135 миллионов долларов в Шанхае и 40 миллионов долларов в Гонконге.
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