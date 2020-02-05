Драма «Текст» станет мини-сериалом

PanARMENIAN.Net - Фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского выйдет в формате мини-сериала из пяти эпизодов. Премьера состоится эксклюзивно на видеосервисе START, все серии появятся на нем в один день, пишет «Российская газета».

Генеральным продюсером проекта выступит сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян.

«Создание сериала «Текст» будет полностью профинансировано из собственных средств видеосервиса START. Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя», - отметил Илоян.

«Текст» - экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Фильм по роману поставил Клим Шипенко, а главные роли в нем исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.