Драма «Текст» станет мини-сериалом

Драма «Текст» станет мини-сериалом
5 февраля 2020 - 18:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Фильм Клима Шипенко «Текст» по роману Дмитрия Глуховского выйдет в формате мини-сериала из пяти эпизодов. Премьера состоится эксклюзивно на видеосервисе START, все серии появятся на нем в один день, пишет «Российская газета».

Генеральным продюсером проекта выступит сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян.

«Создание сериала «Текст» будет полностью профинансировано из собственных средств видеосервиса START. Мы приняли решение о запуске оригинального сериала сразу после успешного проката фильма. Нам показалось, что зрителям будет интересно немного шире взглянуть на историю главного героя», - отметил Илоян.

«Текст» - экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Фильм по роману поставил Клим Шипенко, а главные роли в нем исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

 Самое значимое
Билли Айлиш победила во всех основных номинациях GrammyБилли Айлиш победила во всех основных номинациях Grammy
Брат певицы Финнеас за работу над альбомом сестры получил награду как «Продюсер года»
Манташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанцаМанташян выступит на церемонии открытия Дрезденского Оперного бала после скандала с участием азербайджанца
Сопрано исполнит отрывок арии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Чайковского
Спин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 годуСпин-офф «Игры престолов» может выйти в 2022 году
Действие «Дома Дракона» будет разворачиваться за 300 лет до событий «Игры престолов» и расскажет о династии Таргариенов
Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»Сценарист фильма «Ирландец» Стивен Заиллян номинирован на «Оскар»
Он номинирован на премию в категории «Лучший адаптированный сценарий»
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Посол Франции в РА сделал запись о Легране на армянском
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Nike и Adidas закроют значительную часть магазинов в Китае из-за вспышки вируса Точное число закрытых магазинов и как долго они не будут работать, в компаниях не уточнили
Гражданка Армении попала в ДТП из-за лавины на грузинской границе Хачатурян находится в клинике Степанцминда, у нее выпадение ключицы и ушиб
Disney потеряла $175 млн из-за коронавируса в Китае Диснейленд в Шанхае был закрыт 25 января из-за вспышки коронавируса, парк в Гонконге был закрыт на следующий день
В Армении правящая партия представила законопроект о приостановлении полномочий судей КС Изменения предлагают прекратить полномочия Товмасяна до вступления в силу главы 7 Конституции