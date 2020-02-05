Гражданка Армении попала в ДТП из-за лавины на грузинской границе
5 февраля 2020 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - На дороге Мцхета-Степацминда-Ларс, ведущей к российской границе, лавина снесла автомобиль с водителем и двумя пассажирами в ущелье. Одна из пассажирок - гражданка России - погибла на месте, вторая пассажирка - гражданка Армении и водитель – гражданин Грузии, получили телесные повреждения разной степени тяжести.
Спасшаяся в ДТП во время схода лавины гражданка Армении Марина Хачатурян рассказала грузинским журналистам, что ей пришлось пережить, пишет Sputnik-Грузия.
«Мы ехали на машине и внезапно оказались в ущелье. Я начала кричать и пыталась выбраться из ущелья, водитель помогал мне. У меня не оставалось сил, было очень холодно. Приехала полиция. Один из них помог мне выбраться. Приехала скорая и отвезла меня в больницу, сейчас мне намного лучше», - рассказала Хачатурян журналисту телеканала Imedi.
Хачатурян находится в клинике Степанцминда, у нее выпадение ключицы и ушиб.
Водителя машины доставили в одну из клиник в Тбилиси с переломами ног.
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