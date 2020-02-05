Nike и Adidas закроют значительную часть магазинов в Китае из-за вспышки вируса

Nike и Adidas закроют значительную часть магазинов в Китае из-за вспышки вируса
5 февраля 2020 - 19:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Компании Adidas и Nike объявили о временном закрытии значительной части своих магазинов в Китае из-за вспышки коронавируса. Точное число закрытых магазинов и как долго они не будут работать, в компаниях не уточнили, пишут «Ведомости».

В Adidas рассказали, что бизнес компании в Китае «сейчас переживает тяжелые времена». Делать выводы о том, насколько существенным окажется это «негативное влияние», пока рано, отметили в компании.

В сообщении Nike говорится о закрытии «около половины» магазинов. Те, что остаются открытыми, работают по сокращенному графику.

Ранее из-за коронавируса работу своих магазинов в Китае приостановила компания Apple. Около 2000 кофеен закрыла Starbucks, аналогичное решение принял McDonald's.

Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 24,324 подтвержденных случаях заболевания. С учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 24,537 человек. 492 человека погибли.

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