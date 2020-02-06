Импичмент Трампа провалился: Сенат оправдал его

Импичмент Трампа провалился: Сенат оправдал его
6 февраля 2020 - 10:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по первой и второй статьям обвинения по делу об импичменте.

Сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов), для того чтобы признать американского лидера виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса. Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло. Решение Сената обжаловать нельзя, пишвт ТАСС.

Против первой статьи обвинения, в рамках которой Трампу инкриминируется злоупотребление властью, высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47. Бывший кандидат на пост президента США, сенатор Митт Ромни (от штата Юта) стал единственным республиканцем, который поддержал первую статью обвинения. Он стал первым сенатором в американской истории, проголосовавшим за отстранение президента-однопартийца от власти.

Демократы хотели доказать, что Трамп оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для того, чтобы тот помог в расследовании коррупционного дела против сына Джо Байдена. Этого политика называли самым перспективным оппонентом Трампа на выборах главы государства в 2020 году.

Закончившийся процесс импичмента был третьим в истории США. В 1868 году сенаторы оправдывали Эндрю Джонсона, а в 1999-м - Билла Клинтона. Еще одна попытка импичмента не была завершена: в 1974 году Ричард Никсон ушел в отставку до окончательного рассмотрения вопроса.

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