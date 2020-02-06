Умер легендарный актер Кирк Дуглас: Ему было 103 года
6 февраля 2020 - 10:40 AMT
PanARMENIAN.Net - В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. О случившемся журналу People рассказал его сын Майкл Дуглас.
«Для всего мира мой отец был легендой, актером из золотого века кинематографа, гуманистом, чья приверженность идеям справедливости должна быть примером для всех нас», - сказал Майкл Дуглас, пишет РБК.
Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь и оставил после себя фильмы, которые будет смотреть и будущие поколения.
Кирк Дуглас родился в 1916 году в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из-под Могилева. Карьеру он начал уже после Второй мировой войны, а уже спустя несколько лет был дважды номинирован на «Оскар» - сначала за роль в фильме «Чемпион», а затем за роль в ленте «Злые и красивые». Позже Дуглас выступал также в качестве продюсера.
Среди его самых известных фильмов - «Спартак», «Семь дней в мае», «Горит ли Париж?», «Крутые ребята», «Ярость», «Жажда жизни».
За всю свою карьеру Кирк Дуглас лишь один раз был удостоен «Оскара». Это произошло уже в 1996 году, когда ему вручили награду за 50-летний вклад в кинематограф.
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